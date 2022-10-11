الليتر بـ3.5 يورو... اعتقال 5 أشخاص في فرنسا تاجروا بالبنزين وسط أزمة الوقود

ذكرت قناة "بي إف إم" الفرنسية أن الشرطة في مقاطعة فال دي مارن، اعتقلت خمسة أشخاص باعوا البنزين قرب محطات الوقود في ظل شحه في البلاد.

وقالت القناة التلفزيونية نقلا عن مصادرها: "اعتقلت الشرطة في مدينة فال دي مارن ليلة الاثنين إلى الثلاثاء خمسة أشخاص باعوا الوقود بشكل مباشر بالقرب من محطات الوقود. وعرضوا البنزين بسعر 3.5 يورو للتر".

وضبطت الشرطة لدى أحدهم 5 عبوات بنزين بسعة 19 لترا وتم العثور على أربعة آخرين، وبحوزة كل منهم عبوتان سعة كل منهما 50 لترا.

ووضع جميع المعتقلين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و22 عاما في الحجز وسوف يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة قدرها 3750 يورو.

المصدر: نوفوستي