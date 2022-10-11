مسؤول إيراني يرد على مستشار الأمن القومي الأمريكي: عليكم إبقاء طلبات اللقاء المباشر مع إيران سرا

قال محمد جمشيدي المساعد السياسي لمكتب الرئيس الإيراني، إنه يتعين على الأمريكيين إبقاء أكثر من 30 طلبا لعقد لقاء مباشر مع إيران سرا، إذا كانوا بحاجة لإظهار القوة عشية الانتخابات".

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وفي رده على تغريدة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان حول الأحداث الأخيرة في إيران، قال محمد جمشيدي في "تويتر": "وصف رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي الحكومات الأجنبية التي تدعم مثيري أعمال الشغب بالذباب".

وأضاف جمشيدي: "إذا كنتم بحاجة إلى إظهار قوتكم عشية الانتخابات، فعليكم أن تبقوا أكثر من 30 طلبا لعقد لقاء مباشر مع إيران سرا".

وكان سوليفان قد علق على الأحداث الأخيرة في إيران قائلا: "نقف إلى جانبهم، وسنحاسب أولئك الذين يريدون إسكات أصواتهم باستخدام العنف ضدهم".

المصدر: "إرنا"