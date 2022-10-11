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بعد تصريحات بايدن عن نهاية العالم النووية.. نفاد أقراص اليود من الصيدليات الفنلندية

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بعد تصريحات بايدن عن نهاية العالم النووية.. نفاد أقراص اليود من الصيدليات الفنلندية
Globallookpress digifoodstock.com/CTK
صورة تعبيرية
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نفدت أقراص اليود من الصيدليات الفنلندية على خلفية التوصيات الجديدة الصادرة عن وزارة الرعاية الاجتماعية والصحة بشأن استخدام اليود في حالة التعرض لخطر الإشعاع.

وذكر مراسل وكالة "نوفوستي" أن الصيدليات في العاصمة هلسنكي وعدة مدن ومناطق أخرى علقت لافتات على مداخلها كتب عليها "انتهت أقراص اليود".

ووفقا لصيدلاني في تيكوريلان يكوساباتيكي، فقد نفدت أقراص اليود بعد الظهر، بعد نشر توصيات الوزارة.

ونفدت أيضا أقراص اليود من الموقع الإلكتروني لأكبر سلسلة صيدليات في فنلندا.

وعلى خلفية ذلك، دعت السلطات إلى عدم القيام بعمليات شراء كبيرة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء الماضي إنه لأول مرة منذ الحرب الباردة وأزمة الكاريبي، يواجه العالم حربا نووية، وألقى باللوم على روسيا في ذلك.

المصدر: نوفوستي

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