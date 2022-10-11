رئيس كوريا الجنوبية: يجب على بيونغ يانغ إيقاف أعمالها الاستفزازية في أسرع وقت ممكن

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، يوم الثلاثاء إنه يأمل أن توقف كوريا الشمالية تصرفاتها الاستفزازية في أسرع وقت ممكن، وأن تسير على الطريق نحو نزع السلاح النووي.

وأضاف أنه يأمل أن تستجيب بيونغ يانغ لنداء الأمة من أجل تحقيق السلام والوحدة.

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وأدلى يون بهذه التصريحات في خطاب تهنئة ألقاه كواك هيون كون رئيس مجلس الوحدة الوطنية، في مؤتمر الوحدة الوطنية لعام 2022 الذي عقد بمناسبة الذكرى الـ 41 لتأسيس المجلس في ملعب معرض الصناعات العضوية في منطقة "كوي سان" في إقليم تشونغتشونغ الشمالي يوم الثلاثاء.

وقال يون: "لقد اقترحت مبادرة جريئة من شأنها تحسين اقتصاد كوريا الشمالية ومعيشة الشعب الكوري الشمالي بدرجة كبيرة إذا توقفت كوريا الشمالية عن تطوير الأسلحة النووية وحولت سياساتها إلى نزع الأسلحة النووية على نحو جذري".

وتابع قائلا: "أريد بناء شبه الجزيرة الكورية التي يعم فيها السلام والازدهار على أساس القيم العالمية مثل الحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتعاون مع المجتمع الدولي".

وقال يون أيضا: "آمل أن يكون مجلس الوحدة الوطني في طليعة جمع الآراء المختلفة للمواطنين بشأن الوحدة".

كما ألقى وزير الوحدة الكوري الجنوبي كوون يونغ سيه كلمة تهنئة قال فيها: "في الآونة الأخيرة، باتت أفكار وآراء المواطنين حول قضية الوحدة تختلف بدرجة كبيرة عن تلك التي كانت عليها في الماضي"، وأضاف أن هذا الأمر سيكون خطوة أولى نحو نجاح تحقيق الوحدة.

وتابع كوون: "ستسعى حكومة يون إلى دعم جهود المجلس وأداء أنشطته، نظرا لتعليق الآمال الكبيرة على المجلس الذي عمل ولا يزال يعمل بجدية على إعداد المستقبل الذي تتحقق فيه الوحدة".

وأكد أنه لن يدخر جهدا لتحقيق الإجماع في البلاد لكي يدعم المجلس الأنشطة المتنوعة من أجل تهيئة البيئة للوحدة وتعزيز السياسات المتسقة، وشدد على وجوب تطور سياسات الوحدة وحركتها لمواكبة التطورات المتلاحقة.

وتأسس مجلس الوحدة الوطني في عام 1981، وهو منظمة خاصة لحركة الوحدة توجد في 17 مدينة وإقليما، وتضم أكثر من 100000 عضو في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: يونهاب