 رئيس وزراء بلغاريا ينكر ضلوع بلاده في تفجير جسر القرم

قال رئيس حكومة بلغاريا غيليب دونيف، إنه لا يوجد "أثر بلغاري" في التفجير الذي وقع على جسر القرم، وأكد أن روسيا لم تتهم بلغاريا بالتورط في الحادث.

ونوه بأن الجانب الروسي أشار فقط إلى بلغاريا كنقطة أو محطة على طريق الشاحنة التي انفجرت على الجسر.

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وأضاف: "تقف بلغاريا عند مفترق طرق، والكثير من الشاحنات والبضائع تمر عبرها، لذلك دعونا ننتظر نتائج التفتيش. لم يتم ذكر بلغاريا كدولة متورطة في الانفجار، ولكن فقط كنقطة طريق. لا شيء أكثر من ذلك".

وحث دونيف وسائل الإعلام على التعامل مع هذا الموضوع بمسؤولية، لأن في رأيه "تضخيم" الوضع يهدد الأمن القومي.

وأشار إلى عدم وجود "أثر بلغاري" في القضية، وهذه العبارة موجودة فقط في المطبوعات الصحفية.

في وقت سابق، أعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، أن الأمن الفيدرالي الروسي حدد هوية مدبري الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وأن الشاحنة التي استخدمت في التفجير انطلقت من بلغاريا.

وقال باستريكين خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لقد حددنا وجهة الشاحنة التي استخدمت في التفجير، وتبين أنها انطلقت من بلغاريا، ووصلت إلى جورجيا، ومنها إلى أرمينيا، ثم إلى أوسيتيا الشمالية في روسيا، قبل أن تصل إلى إقليم كراسنودار المحاذي للقرم جنوب غربي روسيا".

المصدر: نوفوستي