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ثلث جنود الاحتياط الإستونيين لم يحضروا التدريبات العسكرية وحضرت رئيسة الوزراء (فيديو)

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ثلث جنود الاحتياط الإستونيين لم يحضروا التدريبات العسكرية وحضرت رئيسة الوزراء (فيديو)
Globallookpress Martyn WheatleyKeystone Press Agency
رئيسة الوزراء الإستونية/ كايا كالاس (صورة أرشيفية)
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ذكر موقع ERR أن ثلث جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في أكبر تعبئة في تاريخ إستونيا، سبتمبر الماضي، لم يحضروا التدريبات العسكرية.

وكانت إستونيا قد استدعت ما يصل إلى 3 آلاف شخص خلال هذه التعبئة، وشارك في التمرين حتى أهم شخصية في البلاد، رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس شخصيا، إلا أن ألفا من جنود الاحتياط من الرجال الإستونيين لم يروا أنه من الضروري أداء الواجب الوطني.

المصدر: سبوتنيك

 

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