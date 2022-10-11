الخارجية الروسية تدعو لفتح قضية جنائية ضد وزير خارجية إستونيا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزارتها ستدعو النيابة العامة لفتح قضية جنائية ضد وزير الخارجية الإستوني أورماس رينسالو بسبب تعليقه على انفجار جسر القرم.

إقرأ المزيد

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "أما مسألة رد فعل الدول المتحضرة، فأعتقد أنكم جميعا رأيتم بيان وزير الخارجية الإستوني بشأن الهجوم الإرهابي على جسر القرم. فيما يتعلق بالتصريحات الاستفزازية لوزير الخارجية الإستوني، دعني أذكركم أن الحديث يدور عن أورماس رينسالو وهو مدرج في قائمة الأشخاص الممنوعين من دخول بلادنا. وكانت هذه التصريحات تهدف إلى التبرير المباشر والإشادة والدعوة لتنفيذ عمل إرهابي ضد بلادنا".

وأضافت: "تعد وزارة الخارجية الروسية رسالة إلى النيابة العامة الروسية تدعو فيها لدراسة مسألة فتح قضية جنائية بحق هذا المواطن الإستوني".

وأعلن وزير الخارجية الإستوني، أورماس رينسالو، سابقا، في حديث لموقع "Delfi" أن بلاده ترحب بالانفجار الذي وقع في جسر القرم في 8 أكتوبر الجاري وتهنئ القوات الخاصة الأوكرانية التي على الأرجح تقف وراء هذا الانفجار.

المصدر: نوفوسوتي