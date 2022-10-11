ضابط أمريكي يكشف عن دور قوات "الناتو" الخاصة في أوكرانيا

قال ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، إن القوات الأمريكية الخاصة تنسق أعمال القوات المسلحة الأوكرانية.

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جاء ذلك خلال مقابلة له على قناة Judging Freedom على موقع "يوتيوب"، حيث أكد ريتر على أن القوات الأمريكية الخاصة موجودة على الأراضي الأوكرانية لمساعدة كييف، وتابع: "لقد قلت أكثر من مرة إن القوات الأمريكية موجودة على الأراضي الأوكرانية في أبريل، وكنت على حق. الآن تتحدث وسائل الإعلام عن وجودهم".

وشدد الضابط على أنه سيكون من الأصح اعتبار الجيش المتمركز هناك هو جيش "الناتو" وليس الجيش الأوكراني، حيث أنه جيش "يدربه الناتو، ويتلقى تعليماته من الناتو، ويتلقى معلومات سرية من الناتو، وبموافقة الناتو. تلك هي القوات العسكرية للناتو".

ووفقا لرويتر، فإن المدربين الغربيين يقومون بتدريب القوات المسلحة الأوكرانية على التعامل مع الأسلحة الجديدة، مضيفا أن القوات الخاصة مسؤولة عن ضمان دمج المعدات الموردة والاتصالات والاستخبارات في الجيش الأوكراني.

المصدر: نوفوستي