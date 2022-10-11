الاتحاد الأوروبي يحث تركيا على منع الالتفاف على العقوبات ضد روسيا

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز"، بأن المفوضة الأوروبية للاستقرار المالي ميريد ماكجينيس، دعت خلال زيارتها الأخيرة لأنقرة، السلطات التركية إلى منع الالتفاف على العقوبات ضد روسيا

ووفقا لمعلومات الصحيفة، زارت المفوضة الأوروبية الأراضي التركية في الأسبوع الماضي لبحث المسائل المتعلقة بالعقوبات مع الجانب التركي.

ونوهت المسؤولة الأوروبية، بأن المسؤولين الأتراك أدركوا أنه من مصلحتهم عدم السماح باستخدام الاتحاد الجمركي الأوروبي للالتفاف على العقوبات.

وشددت المفوضة الأوروبية، على أنه يراقبون الوضع لكشف هل يتم توريد السلع والمواد الخاضعة للعقوبات إلى روسيا الاتحادية.

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ولكن وحسب معلومات الصحيفة، لا يوافق الجميع في أنقرة على القول إن بروكسل مستعدة لاتخاذ إجراءات صارمة ردا على الالتفاف على العقوبات.

في وقت سابق، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤول تركي رفيع المستوى، أن البنوك التركية المملوكة للدولة Halkbank وZiraat Bank وVakifBank قررت التوقف عن استخدام نظام الدفع الروسي "مير"، في الوقت الذي صرح فيه ممثل عن بنك Ziraat Bank لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن البنك لم يتلق إخطارات بشأن إنهاء استخدام نظام "مير"، وهو ما صرح به أيضا ممثلو بنكي Halkbank وVakifBank.

وذكرت الأنباء أن موسكو وأنقرة تبحثان إمكانية استخدام نظام الدفع التركي "تروي" (Troy) كبديل لنظام "مير" الروسي، وذلك بعد أن علقت مجموعة من البنوك التركية العمل بالبطاقات المصرفية التي تعمل بـ"مير".

المصدر: وكالات