"بلومبرغ": المسؤولون الأمريكيون لن يغادروا أثناء كلمات المسؤولين الروس في اجتماعات G20

وفقا لتقارير "بلومبرغ"، نقلا عن مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية، لن يقاطع المسؤولون الأمريكيون اجتماعات مجموعة العشرين القادمة في إندونيسيا هذا الأسبوع كما فعلوا من قبل.

وقالت الوكالة في بيانها إن "وزير المالية ومسؤولين آخرين يخططون لدحض ما سيقوله الروس، وإدانة تصرفات بلادهم في أوكرانيا بدلا من المغادرة".

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، وبعض المسؤولين من عدد من الدول قد غادروا اجتماع مجموعة العشرين في واشنطن خلال الخطاب الافتتاحي لوزير الخزانة الروسي، أنطون سيلوانوف، أبريل الماضي.

المصدر: نوفوستي