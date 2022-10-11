هاريس: لا ينبغي لأحد أن يذهب إلى السجن بسبب تدخين الحشيشة

أيدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار إدارة بايدن بالعفو عن آلاف المدانين بحيازة الماريجوانا، قائلة: "لا ينبغي لأحد أن يذهب إلى السجن بسبب تدخين الحشيشة".

وقالت هاريس في مقابلة تلفزيونية إن غالبية الأمريكيين سيتفقون معها، مبينة أن "العفو كان الخطوة الأولى في اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن إلغاء تجريم حيازة الماريجوانا في جميع أنحاء البلاد".

ودعت هاريس حكام الولايات إلى "أخذ زمام المبادرة والعفو عن الأشخاص الذين تم تجريمهم لحيازتهم الماريجوانا"، مضيفة: "إذا اتخذ الكونغرس إجراءات، فهناك نهج موحد لذلك. لكن على الكونغرس التحرك".

يذكر أنه في حين قامت 19 ولاية أمريكية بالإضافة إلى العاصمة واشنطن بإضفاء الشرعية على الماريجوانا الترفيهية، فيما تسمح 37 ولاية باستخدام الماريجوانا طبيا، لا يزال استخدام القنب غير قانوني على المستوى الفيدرالي.

المصدر: The Hill