بيسكوف: الكرملين سيتابع باهتمام كل ما يتعلق بتوريد السلاح إلى أوكرانيا

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن الكرملين سيراقب عن كثب كل ما يتعلق بإمدادات الأسلحة الإضافية إلى سلطات كييف.

ونوه بيسكوف، في حديث مع الصحفيين، بأن روسيا تتوقع أن تواصل قمة مجموعة السبع السير على طريق المواجهة.

وأضاف بيسكوف: "في الواقع، تم بالفعل على نطاق واسع من قبل مختلف البلدان الإعلان عن المزيد من شحنات الأسلحة إلى كييف، لذلك بالطبع، سنراقب كل شيء باهتمام شديد".

وتابع بيسكوف القول: "نحن ندرك جيدا المزاج السائد هناك عشية هذه القمة، ومن المتوقع أن تستمر بالسير على طريق المواجهة".

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اليوم الثلاثاء، ستعقد دول مجموعة السبع، اجتماعا استثنائيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر الفيديو، كما سيشارك فيه رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي. وسيتم خلال اللقاء بحث ومناقشة عواقب الضربات الصاروخية الروسية ضد أهداف في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي