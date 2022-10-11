بيسكوف: تسليم أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية لكييف لن يغير أهداف روسيا

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن تسليم أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية إلى كييف سيجعل النزاع أطول وأكثر ألما بالنسبة لأوكرانيا، لكنه لن يغير أهداف روسيا.

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "علمنا معكم أمس الاثنين عن مثل هذه النوايا من البيانات الرسمية حول أنظمة الدفاع الجوي. أكرر مرة أخرى: سيجعل ذلك النزاع أطول وأكثر ألما للجانب الأوكراني، لكنه لن يغير أهدافنا والنتيجة النهائية".

وفي تعليقه على تصريح الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة، مايكل مالين، الذي دعا لفعل كل ما يمكن لدفع روسيا وأوكرانيا إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، قال: "لا نعرف إلى أي مدى تصغي الإدارة الحالية والقادة العسكريون الأمريكيون الحاليون إلى رأي زملائهم السابقين. لا نعرفه. حتى الآن نسمع التصريحات الرسمية من الإدارة الحالية والعسكريين حول نيتهم ​​مواصلة إمدادات الأسلحة وبالتالي إطالة النزاع".

وتابع: "الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو ليس أن يكون وضع أحد أسوء. الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو أن يكون وضعنا أفضل، لذلك يجب علينا تحقيق الأهداف المطروحة أمامنا بشكل فعال، وهذا ما يحدث بالفعل".

المصدر: نوفوستي