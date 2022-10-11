الفرنسيون شعروا بالرعب من قرار ماكرون بعد الحديث مع زيلينسكي

أثار إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن توريد شحنات جديدة من المدافع الذاتية من طراز Caesar إلى نظام كييف، ردود فعل قوية ونقاشا واسعا بين قراء صحيفة " لوفيغارو".

وكتب أحد المعلقين: "لقد شبعت حتى الثمالة، من سماع أن الضرائب التي أدفعها تذهب إلى تسليح أوكرانيا. ورغم وجود الكثير من المشاكل في فرنسا يطلبون منا أن نحرم أنفسنا من كل شيء (الطاقة، والرعاية الصحية، والتعليم، والشرطة، والعدالة)".

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وقال آخر: "بما أن المجتمع الفرنسي تراجع إلى العصور الوسطى، سنتمكن قريبا من إرسال لهم الأقواس والسهام فقط!".

وقال ثالث: "التصعيد بدلا من التهدئة. هذا يعني أنهم لم يفهموا شيئا".

وأعرب أحد المستخدمين عن امتعاضه: "خطر مثل هذه الأعمال سيقودنا إلى حرب عالمية مع روسيا".

وخلص أحد القراء: "هل لا يوجد حق الصوت لدى مواطني فرنسا، رغم أن ذلك يؤثر على حياتهم وقدرتهم الشرائية. بأمر من الولايات المتحدة، بدأت أوروبا مسيرة نحو الهاوية".

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يوم أمس، قال ماكرون في محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن فرنسا ستواصل دعمها الكامل لنظام كييف ووعد بإرسال مدافع وصواريخ مضادة للدبابات ومركبات مصفحة حديثة وغيرها لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي