غانتس عن اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان: عادل للجانبين

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان "عادل للطرفين"، مؤكدا أن إسرائيل تريد أن يكون لبنان "مستقرا ومزدهرا".

وخلال زيارة لمقر القيادة الشمالية في صفد، قال غانتس إن تفاصيل الصفقة ستقدم للجمهور "بشفافية"، جازما أن "وزارة الدفاع ضمنت أن الاتفاقية تفي بجميع الاحتياجات الأمنية".

وأضاف: "نحن لم نتنازل ولن نتنازل عن ملليمتر من أمننا"، لافتا إلى أن "الصفقة تتقدم على الرغم من تهديدات حزب الله، الذي حاول تخريب العملية".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"