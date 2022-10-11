لافروف يعلق على الاقتراح التركي بخصوص المفاوضات حول أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي هذا الأسبوع في أستانا، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف أنه إذا كانت تركيا تفكر في التوسط في مفاوضات حول الوضع في أوكرانيا، فيمكن أن يتم بحث ذلك خلال اللقاء بين الرئيسين.

وشدد لافروف على أن موسكو مستعدة بشكل عام، للاستماع إلى أي مقترحات، لكن من المستحيل القول مسبقا ما إذا كانت هذه العملية أو تلك ستؤدي إلى نتيجة.

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وتابع الوزير القول: "من الواضح بالنسبة لي أنه إذا فكر الزملاء الأتراك في هذا الأمر، فستتاح لهم فرصة كبيرة هذا الأسبوع خلال اجتماع الرئيسين أردوغان وبوتين، اللذين سيشاركان معا في فعاليات في أستانا، لطرح مثل هذه الأسئلة أمامنا. حتى الآن لم نسمع إلا تصريحات علنية عامة".

ونوه الوزير بأن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الشركاء الأتراك علانية عن مبادرات ما، بهدف لفت الانتباه إلى ذلك، ثم ينظرون إلى رد فعل الدول الأخرى.

وقال لافروف: "نحن على استعداد للاستماع إلى أي مقترحات، نحن على استعداد للاستماع إلى الجميع وبخصوص كل شيء، ولكن بالطبع، لا يمكننا القول مسبقا إن هذه العملية أو تلك ستؤدي بالضرورة إلى نتيجة. نحتاج أولا إلى فهم ما يتم اقتراحه بالضبط وما هو محتوى هذه المبادرات، التي تنتشر بسرعة وبصوت عال في الفضاء العام".

المصدر: نوفوستي