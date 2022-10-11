إصابة جندي إسرائيلي بإطلاق نار بالقرب من مدينة نابلس

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن جنديا أصيب في هجوم مسلح بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية "أصيب في كتفه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وبحسب التقارير فإن "الهجوم تم من سيارة مارة، ثم فرت السيارة باتجاه بلدة دير شرف في محافظة نابلس".

ومن جهته انتقد رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات يوسي دغان، الحكومة الإسرائيلية لتدهور الوضع الأمني ​​في المنطقة، وقال "نحن نتسول منذ أكثر من شهر ونهتف محذرين من إغلاق نقاط التفتيش ووقف التحريض والقيام بعمل عسكري ضد السلطة الفلسطينية يؤجج موجة من الرعب هنا".

وحث داغان الحكومة على "العودة إلى رشدها والتوقف عن التخلي عن حياة مواطني دولة إسرائيل والجنود".

المصدر: i24news