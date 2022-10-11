بدء عملية تفتيش القوات المسلحة في بيلاروس

أفاد المكتب الصحفي في وزارة الدفاع البيلاروسية، في بيان له اليوم، بأن عملية فحص وتفتيش القوات المسلحة الوطنية بدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وقال البيان: "اعتبارا من يوم 11 أكتوبر، تقوم الأمانة العامة لمجلس الأمن لجمهورية بيلاروس، وفقا لتعليمات رئيس الدولة ألكسندر لوكاشينكو، بإجراء تفتيش على القوات المسلحة البيلاروسية".

وأشار البيان إلى أن العملية تتسم بالطابع المتكامل الشامل وتغطي أهم قضايا التحقق من الاستعداد لأداء المهام على النحو المنشود".

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وخلال عملية التفتيش، ستواصل الوحدات العسكرية والوحدات الفرعية عملها في التدرب على المهام المتعلقة بالاستعداد القتالي وسيتم تنفيذ المسير العسكري، والانتشار في مناطق محددة مع تنفيذ مهمات التدريب القتالي.

المصدر: نوفوستي