مسؤول بريطاني: لا نرى أي أدلة على استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية

صرح رئيس دائرة الاتصالات الحكومية البريطانية، جيريمي فليمينغ، بأنه لا يرى أي دليل على أن روسيا تستعد لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا.

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وقال فليمينغ لهيئة "بي بي سي" البريطانية للإذاعة والتلفزيون: "اعتمادا على الطريقة التي تدير بها آلة الحرب الروسية والرئيس (فلاديمير) بوتين هذه الحرب، فإنها لا تزال في إطار العقيدة التي كما نفهمها أنها تسترشد بها، بما في ذلك فيما يخص استخدام الأسلحة النووية".

وأضاف: "أعتقد أننا سنرى علامات إذا ساروا في هذا الطريق".

المصدر: نوفوستي