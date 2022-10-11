مصدر: طرد القوات الأوكرانية من قريتين في جمهورية لوغانسك

أعلن قائد كتيبة المتطوعين "الفيلق الروسي" بارس-13، سيرغي فومتشينكوف، أن القوات الروسية تمكنت من طرد الوحدات الأوكرانية من قريتين وإبعاد خط التماس في جمهورية لوغانسك الشعبية.

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وقال لقناة "روسيا 24"، اليوم الثلاثاء: "هاجمت قواتنا مواقع العدو في منطقة قريتي تيرني ونوفوسادوفويه وطردت منهما الوحدات الأوكرانية التي كانت تسيطر عليهما. وبالتالي تم إبعاد خط التماس عن الطريق الذي تحاول القوات الأوكرانية الدخول إليه من أجل قطع اتصالاتنا والوصول إلى الجزء الخلفي من قرى سفاتوفو وكريمينايا وروبيجنويه وسيفيرودونيتسك".

وأضاف أن القوات الروسية انتقلت إلى الدفاع النشيط في المنطقة.

المصدر: نوفوستي