وزارة الدفاع في بيلاروس تحدد مهام مجموعة القوات المشتركة مع روسيا

صرح وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين بأن مهام مجموعة القوات المشتركة القابلة للنشر بين الجمهورية والاتحاد الروسي دفاعية بحتة، وتهدف إلى الاستجابة للوضع بالقرب من الحدود.

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ونقلت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع في بيلاروس عن الوزير قوله إن "مهام التجمع الإقليمي للقوات دفاعية بحتة. وجميع الأنشطة التي يتم تنفيذها حاليا تهدف إلى الرد المناسب على الأعمال التي تتم بالقرب من حدودنا".

وأوضح وزير الدفاع البيلاروسي أن التجمع الإقليمي للقوات بحد ذاته هو جسم معقد يتألف من عدة مكونات، "خلال فترة تشغيل هذا المكون الدفاعي لدولة الاتحاد، تم وضع خيارات مختلفة لنشره واستخدامه. النشر المتزامن لجميع الأنظمة في حالة وجود تهديد واضح أو نشر تدريجي بحسب الوضع"، مضيفا أنه يمكن بناء على التهديدات، إعادة التجميع لتغطية مناطق معينة.

وكان رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو قد صرح يوم الاثنين في اجتماع مع قوات الأمن، بأن فتح كييف جبهة ضد بيلاروس هو جنون من وجهة نظر عسكرية، لكن العملية بدأت، والغرب يدفع أوكرانيا نحو ذلك.

كما أشار لوكاشينكو إلى أن الناتو وعددا من الدول الأوروبية تدرس خيارات لعدوان محتمل على بيلاروس.

وأفاد رئيس بيلاروس بأنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بالعلاقة مع التصعيد على الحدود الغربية لدولة الاتحاد، على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات، موضحا أن تشكيل هذه المجموعة مستمر منذ يومين.

المصدر: نوفوستي