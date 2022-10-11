سفارة الإمارات: زيارة رئيس البلاد إلى روسيا تهدف للإسهام بقسطنا في إحلال السلام

أعلنت السفارة الإماراتية في موسكو أن زيارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان لروسيا تتم في إطار نية دولة الإمارات للإسهام بقسطها في إحلال السلام والاستقرار في العالم والمنطقة.

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وجاء في بيان صدر عن السفارة، اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيارة تهدف أيضا إلى تعزيز التعاون المثمر مع الزعماء الإقليميين والدوليين وتطوير الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية بالنزاع الأوكراني والمساعدة في البحث عن حلول سياسية فعالة.

وأضاف البيان أن المحادثات الثنائية التي سيجريها رئيس الإمارات في روسيا ستتناول آخر المستجدات في الوضع وهي تعقد بهدف تحقيق نتائج فعالة ومنع التصعيد العسكري والخسائر البشرية اللاحقة وتحقيق تسوية سياسية من أجل إحلال السلام والأمن في العالم.

المصدر: سفارة الإمارات