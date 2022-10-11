تشاووش أوغلو: أذربيجان وأرمينيا اتفقتا على النقاط الرئيسية لمعاهدة السلام

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن باكو ويريفان قد توصلتا إلى اتفاقات بشأن النقاط الأساسية لمعاهدة السلام، وبقي تنفيذها.

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جاء ذلك خلال مقابلة له على شاشة قناة Tvnet اليوم الثلاثاء، حيث قال: "لقد تم التوصل إلى اتفاق بشأن خمس نقاط رئيسية تشمل الاعتراف بوحدة أراضي الطرف الآخر، وترسيم الحدود، وغيرها. تبقى فقط تنفيذها".

ووفقا له، فإن عملية التطبيع بين أنقرة ويريفان والمفاوضات بين باكو ويريفان حول معاهدة سلام لا ينفصلان عن بعضهما البعض، وتابع: "لقد تحدثنا مرارا عن هذا الأمر". وعندما سأله المذيع التلفزيوني عما إذا كان هذا هو "الخط الأحمر" لتركيا، أجاب تشاووش أوغلو بالإيجاب.

وأضاف وزير الخارجية التركي أن لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في براغ كان إيجابيا. في الوقت نفسه، أشار تشاووش أوغلو إلى أن يريفان الرسمية تتعرض لضغوط من الداخل ومن الشتات.

المصدر: نوفوستي