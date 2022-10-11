أوكرانيا.. كييف تعتمد نظاما لتقنين الكهرباء بعد الضربات الروسية

أعلن في أوكرانيا أن التيار الكهربائي في كييف وضواحيها سيقطع لساعات وذلك بسبب "الأضرار التي لحقت بمرافق البنية التحتية للطاقة".

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وفي التفاصيل، نقلت صحيفة "سترانا" الإلكترونية عن شركة "دتيك" لرجل الأعمال رينات أحمدوف أن التيار الكهربائي في كييف وفي محافظة كييف يمكن أن يقطع اعتبارا من 11 أكتوبر لمدة لا تزيد عن 4 ساعات، بسبب الأضرار التي لحقت بمرافق البنية التحتية للطاقة.

وينص موقع شركة "دتيك" القابضة على أنها توزع الكهرباء في خمس مناطق في أوكرانيا، في كييف ومحافظة كييف ودنيبروبيتروفسك ودونيتسك وأوديسا، وهي تخدم 5.4 مليون أسرة و150.000 شركة.

وذكر موقع الشركة في "تلغرام" بهذا الشأن" أن "جدول الإغلاق بالساعة لمستهلكي الطاقة الكهربائية في مدينة كييف. الوقت المقدر للتطبيق: 8.00 - 12.00، 20.00 - 24.00"

ويشير جدول الإغلاق إلى عشر مناطق في مدينة كييف وهي دنيبروفسكي، دارنيتسكي، ديسنيانسكي، بودولسكي، شيفتشينكوفسكي، أوبولونسكي، سفياتوشينسكي، سولومينسكي، جولوسيفسكي، بيشيرسكي.

وفي اليوم السابق، على موقع الشركة الإلكتروني، ذكرت الخدمة الصحفية أنه لتحقيق التوازن بين نظام الطاقة في مقاطعة كييف، يتم إدخال جداول انقطاع التيار الكهربائي بالساعة. وأشارت الشركة إلى أن الأضرار التي لحقت بمرافق البنية التحتية للطاقة في كييف ومحافظة كييف، تسببت في عجز في طاقة الطاقة.

وقالت الشركة بهذا الشأن: "شركة الطاقة الحكومية أدخلت جداول لقطع التيار الكهربائي في حالات الطوارئ من الساعة 11: 20. شمل بعض العملاء الصناعيين والمنزليين في منطقة كييف. نناشد العملاء عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية القوية (الغسالات، الغلايات، مكيفات الهواء، الغلايات الكهربائية، إلخ) خلال ذروة المساء من الساعة 17:00 إلى الساعة 22: 00".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في اجتماع عملياتي مع أعضاء مجلس الأمن القومي يوم الاثنين، بأن ضربة مكثفة بأسلحة دقيقة تم توجيهها ضد البنية التحتية الأوكرانية في الصباح.

المصدر: نوفوستي