مخابرات بيلاروس: الحسم في العملية الخاصة في أوكرانيا سيحل في نوفمبر- فبراير
Sputnik
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قال إيفان ترتيل رئيس لجنة أمن الدولة ( كي جي بي) في بيلاروس، اليوم، إن التحول الجذري في سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، سيحل في نوفمبر- فبراير.
وأضاف رئيس المخابرات البيلاروسية خلال استعراضه للوضع العسكري والسياسي في البلاد وخارجها: "إذا نفذت السلطات الروسية عملية التعبئة الجزئية بشكل جيد، وقامت بتزويد العسكريين المنخرطين فيها بالوسائل التقنية والأسلحة المتقدمة، فستدخل الأعمال القتالية في مرحلة أساسية من سيرها".
وتابع المسؤول البيلاروسي القول: "وفقا لتقديراتنا نقطة التحول الجذري ستحل هناك، في الفترة ما بين نوفمبر من هذا العام وفبراير المقبل".
المصدر: تاس