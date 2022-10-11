مخابرات بيلاروس: الحسم في العملية الخاصة في أوكرانيا سيحل في نوفمبر- فبراير

قال إيفان ترتيل رئيس لجنة أمن الدولة ( كي جي بي) في بيلاروس، اليوم، إن التحول الجذري في سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، سيحل في نوفمبر- فبراير.

وأضاف رئيس المخابرات البيلاروسية خلال استعراضه للوضع العسكري والسياسي في البلاد وخارجها: "إذا نفذت السلطات الروسية عملية التعبئة الجزئية بشكل جيد، وقامت بتزويد العسكريين المنخرطين فيها بالوسائل التقنية والأسلحة المتقدمة، فستدخل الأعمال القتالية في مرحلة أساسية من سيرها".

إقرأ المزيد

وتابع المسؤول البيلاروسي القول: "وفقا لتقديراتنا نقطة التحول الجذري ستحل هناك، في الفترة ما بين نوفمبر من هذا العام وفبراير المقبل".

المصدر: تاس