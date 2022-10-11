تركيا تعلن تحييد 4 عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد 4 عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية في ريف حلب الشمالي بالشمال السوري.

وقالت الوزارة في تغريدة على "تويتر": "لن نسمح لمنظمة PKK / YPG الإرهابية بتعكير صفو الأمن والسلام في منطقة درع الفرات. قامت قواتنا المسلحة بتحييد 4 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني- وحدات حماية الشعب الذين أطلقوا نيران في منطقة درع الفرات شمال سوريا".

Terör örgütü PKK/YPG’nin Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güvenlik ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSBpic.twitter.com/GiZJclMeSC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 11, 2022

المصدر: RT