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تركيا تعلن تحييد 4 عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية

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تركيا تعلن تحييد 4 عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية
AP
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد 4 عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية في ريف حلب الشمالي بالشمال السوري.

وقالت الوزارة في تغريدة على "تويتر": "لن نسمح لمنظمة PKK / YPG الإرهابية بتعكير صفو الأمن والسلام في منطقة درع الفرات. قامت قواتنا المسلحة بتحييد 4 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني- وحدات حماية الشعب الذين أطلقوا نيران في منطقة درع الفرات شمال سوريا".

المصدر: RT

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