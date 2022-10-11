الجيش القرغيزي لن يشارك في مناورات منظمة معاهدة الأمن الجماعي

رفضت وزارة الدفاع في قرغيزستان المشاركة في تدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي "روبيج – 2022" (حدود – 2022)، والتي ستجري في طاجيكستان.

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صرح بذلك المكتب الصحفي لوزارة الدفاع في قرغيزستان، دون أن يحدد السبب. وكانت الخدمة الصحفية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي قد أعلنت، في وقت سابق، أن مناورات "روبيج – 2022" ستجري على أراضي طاجيكستان بمشاركة قوات الانتشار السريع الجماعية في منطقة آسيا الوسطى، بما في ذلك الوحدات العسكرية للدول الأعضاء في منطقة آسيا الوسطى بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والمجموعات التنفيذية لهيئة الأركان المشتركة والأمانة العامة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

ووفقا لممثل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، من المقرر أن يبلغ العدد الإجمالي للمشاركين في التدريبات بطاجيكستان حوالي 1000 شخص وأكثر من 300 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة، بما في ذلك الطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة.

وكانت وزارة الدفاع في قرغيزستان قد ألغت مناورات عسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي مقررة في أكتوبر 2022، بملعب تدريب "إيديليوس"، دون أن تقدم الدائرة سببا للإلغاء.

من جانبه أوضح نائب رئيس الوزراء، إيديل بيسالوف، أن الإلغاء تم بسبب النزاع الحدودي بين قرغيزستان وطاجيكستان في نهاية سبتمبر. ووفقا له، فإن الرأي العام للجمهورية لن يرحب بإجراء التدريبات التي يشارك فيها الجيش القرغيزي إلى جانب القوات الطاجيكية، كما شدد نائب رئيس مجلس الدولة، على أن عضوية قرغيزستان "ليست محل جدل"، وليس لدى بيشكيك أي مشكلة في العلاقات مع المنظمة.

المصدر: نوفوستي