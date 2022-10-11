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لجنة التحقيق البيلاروسية تفتح قضية جنائية بحق أعضاء كتيبة المرتزقة البيلاروسيين في أوكرانيا

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لجنة التحقيق البيلاروسية تفتح قضية جنائية بحق أعضاء كتيبة المرتزقة البيلاروسيين في أوكرانيا
Sputnik
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قالت لجنة التحقيق البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، إنها فتحت قضية جنائية بحق مؤسسي وأعضاء الكتيبة المتطرفة للمرتزقة البيلاروسيين في أوكرانيا.

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وجاء في بيان صدر عن اللجنة: "قامت دائرة التحقيق الرئيسية التابعة للجنة التحقيق البيلاروسية بفتح قضية جنائية بحق القادة والمشاركين الذين قد تم تحديد هويتهم في التشكيل الإجرامي وفق المادة 361-1 ("إنشاء تشكيل متطرف أو المشاركة في أعماله") للقانون الجنائي لجمهورية بيلاروس".

المصدر: تاس

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