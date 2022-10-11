لجنة التحقيق البيلاروسية تفتح قضية جنائية بحق أعضاء كتيبة المرتزقة البيلاروسيين في أوكرانيا

قالت لجنة التحقيق البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، إنها فتحت قضية جنائية بحق مؤسسي وأعضاء الكتيبة المتطرفة للمرتزقة البيلاروسيين في أوكرانيا.

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وجاء في بيان صدر عن اللجنة: "قامت دائرة التحقيق الرئيسية التابعة للجنة التحقيق البيلاروسية بفتح قضية جنائية بحق القادة والمشاركين الذين قد تم تحديد هويتهم في التشكيل الإجرامي وفق المادة 361-1 ("إنشاء تشكيل متطرف أو المشاركة في أعماله") للقانون الجنائي لجمهورية بيلاروس".

المصدر: تاس