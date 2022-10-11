وسط صيحات "الله أكبر".. رقص وغناء للمستوطنين على باب الأقصى (فيديو)

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لمجموعة من المستوطنين يقومون بالرقص والغناء خلال توجههم لاقتحام المسجد الأقصى، وسط صيحات النساء العربيات.

ويظهر في الفيديو مجموعة من المستوطنين وهم يرقصون ويغنون بينما تحيط بهم نساء عربيات "مرابطات" يصرخن "الله وأكبر"، فيما تقوم الشرطة الإسرائيلية بحماية المستوطنين الذين يحتفلون فيه بـ"عيد العرش".

رقص وغناء للمستوطنين اليهود خلال توجههم لاقتحام المسجد الأقصى المبارك. pic.twitter.com/AhfXID5RQ7 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 11, 2022

كما ينتشر المستوطنون في منطقة حائط البراق غرب الأقصى لأداء طقوس تلمودية في ثاني أيام العيد.

المصدر: RT