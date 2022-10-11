 
مباشر

وسط صيحات "الله أكبر".. رقص وغناء للمستوطنين على باب الأقصى (فيديو)

أخبار العالم

وسط صيحات
الصورة ملتقطة من الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tyk5

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لمجموعة من المستوطنين يقومون بالرقص والغناء خلال توجههم لاقتحام المسجد الأقصى، وسط صيحات النساء العربيات.

ويظهر في الفيديو مجموعة من المستوطنين وهم يرقصون ويغنون بينما تحيط بهم نساء عربيات "مرابطات" يصرخن "الله وأكبر"، فيما تقوم الشرطة الإسرائيلية بحماية المستوطنين الذين يحتفلون فيه بـ"عيد العرش".

كما ينتشر المستوطنون في منطقة حائط البراق غرب الأقصى لأداء طقوس تلمودية في ثاني أيام العيد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا