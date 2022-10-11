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صد محاولات القوات الأوكرانية لاختراق الدفاع في مقاطعة خيرسون

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صد محاولات القوات الأوكرانية لاختراق الدفاع في مقاطعة خيرسون
Sputnik
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قال نائب رئيس ادارة مقاطعة خيرسون كيريل ستريموسوف، إنه تم إفشال محاولات القوات الأوكرانية طوال الليل لاختراق خطوط الدفاع في اتجاه مدينة خيرسون.

وأشار ستريموسوف، إلى أن وسائط الدفاع الجوي الروسية في المنطقة، تصدت للقصف الصاروخي الأوكراني على جسر أنتونوفسكي.

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وأضاف: "كل الأمور هادئة تماما في خيرسون. كل المحاولات الليلية للتسلل أو اختراق خط الدفاع في اتجاه خيرسون، تم صدها كما في كل المرات السابقة".

وتابع ستريموسوف: "كما صدت وسائط الدفاع الجوي، محاولة شن هجوم صاروخي على جسر أنتونوفسكي".

المصدر: نوفوستي

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