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باريس تحذر من أسوأ سياسة تجاه روسيا

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باريس تحذر من أسوأ سياسة تجاه روسيا
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ترى باريس أهمية في الحفاظ على قنوات الحوار مع موسكو وتعارض محاولات عزل روسيا، صرحت بذلك وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا اليوم الثلاثاء.

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وقالت الوزيرة على أثير إذاعة فرانس إنتر: "من المهم جدا أن تكون لدينا قنوات اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، مشددة على أن "العزلة ستكون أسوأ سياسة".

وأشارت كولونا في تصريحها إلى أن "الحفاظ على الاتصالات جعل من الممكن إرسال بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية"، مضيفة تأكيدها أن "الحوار يساعد في تحقيق النتائج".

ولفتت رئيسة الدبلوماسية الفرنسية إلى أن "الوقت الذي سينتهي فيه الصراع سيأتي. ربما سيكون طويلا. لكن روسيا ستظل دائما جارتنا".

المصدر: تاس

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