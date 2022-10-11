فيديو يعرض تدمير عربة مدرعة أوكرانية بمدفع "رابيرا"

يواصل رجال المدفعية في الجيش الروسي ضرب مواقع العدو في اتجاه أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية. وحصلت وكالة "نوفوستي" على فيديو للتعاون بين درون طائر ومدفع "رابيرا" مضاد للدبابات.

وفي اللقطات التي صورتها طائرة بدون طيار، بدا جيدا بفضل التكبير القوي، مركبة مدرعة لمشاة العدو وهي تقف شمال غرب بلدة أفدييفكا. وبعد تحديد الإحداثيات ونقلها من قبل مشغل الطائرة بدون طيار إلى طاقم المدفع، يمكن رؤية طلقة موجهة من مدفع MT-12 المضاد للدبابات، والذي يسمى أيضا "رابيرا".

وسقطت القذيفة الأولى من عيار 100 مم على بعد حوالي 20 مترا من الآلية المدرعة الأوكرانية. وعلى الفور، لم يترك طاقم المدفع الروسي للعسكريين الأوكرانيين أي فرصة لإبداء رد فعل والفرار، تمت إصابة المدرعة بقذيفة ثانية.

وظهرت في الفيديو بشكل واضح لحظة إصابة القذيفة للهدف بدقة.

المصدر: نوفوستي