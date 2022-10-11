يون: كوريا الشمالية لن تكسب شيئا من برنامجها النووي

قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية لن تكسب شيئا من أسلحتها النووية.

وأضاف يون للصحفيين عند وصوله لمكتبه "كوريا الشمالية تتقدم في تطوير قدراتها النووية وتهدد ليس فقط كوريا الجنوبية ولكن العالم أجمع"، مضيفا: "أعتقد أنها لن تكسب شيئا من أسلحتها النووية".

وتأتي تصريحات يون في الوقت الذي تصعد فيه بيونغ يانغ التوترات بسلسلة من عمليات الإطلاق الصاروخي، شملت ما أسمته تدريبات لتحميل الصواريخ بأسلحة نووية تكتيكية.

المصدر: "يونهاب"