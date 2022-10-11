كييف: الكهرباء لا تزال مقطوعة عن 301 من المراكز السكنية في أوكرانيا

قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية، إن 301 بلدة ومدينة ظلت بدون كهرباء صباح اليوم بعد الضربات الصاروخية الروسية يوم الاثنين على نقاط القيادة العسكرية والبنية التحتية للطاقة والاتصالات.

ونوهت الهيئة، بأن الكهرباء لا تزال مقطوعة عن المراكز السكنية في مقاطعات كييف ولفوف وسومي وخميلنيتسكي وترنوبل.

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ووفقا للهيئة، تمت إعادة التيار الكهربائي إلى أكثر من 3.5 ألف مركز سكني في مختلف أنحاء البلاد.

ويوم أمس قصف الجيش الروسي بأسلحة عالية الدقة، عدة مقاطعات في أوكرانيا بما في ذلك العاصمة، وتم خلال ذلك استهداف منشآت البنية التحتية الحيوية في البلاد بما في ذلك محطات توليد الكهرباء.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حققت الأهداف التي حددت لضرباتها المكثفة في أوكرانيا يوم الاثنين، مؤكدة إصابة كل المواقع المستهدفة.

المصدر: نوفوستي