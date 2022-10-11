صحيفة: واشنطن تحقق فائدة شاملة من النزاع في أوكرانيا

كتبت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، أن الولايات المتحدة تسعى إلى الاستفادة من النزاع في أوكرانيا بشكل شامل، ولا سيما من خلال إضعاف أوروبا.

وترى الصحيفة أن الولايات المتحدة، غير مهتمة بإنهاء النزاع الأوكراني، بل على العكس تقوم واشنطن بتصريحاتها "بصب الزيت على النار" بكل الطرق الممكنة. وكدليل على ذلك أشارت الصحيفة إلى "الخطاب الراديكالي" للرئيس جو بايدن حول تهديد "الهرمجدون النووي".

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وقالت الصحيفة في مقالتها: "هذا ما تفعله الولايات المتحدة، لأنها معتادة على التنمر - الاستفزاز إلى أقصى حد، ثم تحميل الطرف الآخر المسؤولية إذا تصاعد التوتر إلى أزمة".

وتعتقد الصحيفة، أن الولايات المتحدة تسعى لجني فوائد شاملة من النزاع في أوكرانيا. تتضمن خطط واشنطن جعل أوروبا أكثر اعتمادا عليها في مجال الطاقة والأمن، وإشراك المزيد من الدول في المعسكر المناهض لروسيا.

وأضافت المقالة: "تراقب الولايات المتحدة تصاعد حدة النزاع في أوكرانيا بكل سرور، ولا يعتمد تطور الأزمة بتاتا على ما إذا كانت أوكرانيا مصممة حقا على القتال حتى آخر مواطن أوكراني، بل هل تحتاج إلى استمرارها".

وشددت الصحيفة، على أن الولايات المتحدة تحاول دائما الظهور بدور البريء.

المصدر: نوفوستي