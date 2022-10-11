عشية توجهه إلى روسيا.. رئيس الإمارات يبحث مع نظيره الصربي العلاقات الثنائية

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، العلاقات الثنائية والفرص الواعدة لتنميتها والانتقال بها إلى آفاق أرحب، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد أمس الاثنين في العاصمة الصربية بلغراد في إطار زيارة عمل قام بها الشيخ محمد إلى صربيا.

واستعرض الرئيسان مختلف أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما، كما تناولا عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مؤكدين ضرورة العمل المشترك من أجل دعم جهود السلام والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما أكد الجانبان "الحرص المشترك على استمرار التواصل والعمل البناء المثمر على جميع المستويات لتطوير آفاق العلاقات الإماراتية الصربية، خصوصا في ظل سعي البلدين إلى بناء شراكات اقتصادية نموذجية مستدامة تتماشى مع أولويات التنمية، وتسهم في تحقيق تطلعاتهما إلى المستقبل الواعد."

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ويقوم الشيخ محمد اليوم الثلاثاء بزيارة إلى روسيا يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث سيبحث الزعيمان "علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وروسيا، وعددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية"، حسب وسائل إعلام إماراتية.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات