تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها \11.10.2022\
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tyid
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
- أردوغان: تركيا تعمل مع أذربيجان لضمان أمن الطاقة في أوروبا
- صحيفة: بولندا تهاجم الحلفاء بعد وقف إمدادات الغاز من روسيا
- نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة على 51 شخصية روسية إضافية
- بايدن يتعهد بتزويد كييف بالمزيد من الأسلحة والمزيد من الصواريخ
- أنتونوف يحذر الولايات المتحدة من تخطي الخط الأحمر
- الاتحاد الأوروبي يقدر قيمة التجارة مع روسيا المشمولة بالعقوبات الجديدة بـ123 مليار يورو
- ماكرون يعرب لزيلينسكي عن "قلقه البالغ" حيال القصف الصاروخي الروسي لأوكرانيا
- وزير فرنسي يدين محاولات واشنطن الهيمنة الاقتصادية على حساب أوروبا
- "بلومبيرغ": حلفاء أوكرانيا يعانون نقصا في مخزونات السلاح ولن يتمكنوا من تسليح كييف بسرعة
- روسيا.. خيرسون تتسلم 320 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية من وزارة الصحة
- تراس تدعو لعقد قمة طارئة للناتو بعد الضربات الصاروخية الروسية لأوكرانيا
- الجمعية العامة ترفض إجراء تصويت سري يدين الاعتراف باستفتاءات الانضمام إلى روسيا
- موسكو تحتج على رفض الجمعية العامة التصويت السري على قرار يدين استفتاءات الانضمام إلى روسيا
- الأمم المتحدة تتبنى قرارا يدعو للتسوية السلمية لأزمة أوكرانيا
- قديروف يعلن التحاق أكثر من 200 متطوع إضافيين بالقوات الروسية في أوكرانيا
- نيبينزيا: الناتو يسعى لتصعيد النزاع بهدف هزيمة روسيا أو إضعافها
- بوريل: رفاهية الاتحاد الأوروبي مصدرها الطاقة الرخيصة من روسيا
- قوات "أحمد": خسائر الجيش الأوكراني تتجاوز الألف قتيل يوميا
- سيناتور أمريكي: لن أعطي الضوء الأخضر لأي تعاون مع السعودية حتى تعيد تقييم موقفها تجاه أزمة أوكرانيا
- زاخاروفا تعلق على دعوة واشنطن للتفاوض وحل الأزمة في أوكرانيا