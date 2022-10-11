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واشنطن: العالم يراقب ما يحدث في إيران

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واشنطن: العالم يراقب ما يحدث في إيران
AP
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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان وقوف بلاده إلى جانب المتظاهرين في إيران، مضيفا أنها "ستحاسب" كل من يحاول إسكات أصواتهم بالقوة.

وحذر ساليفان عبر "تويتر" من أن "العالم يراقب ما يحدث في إيران"، وأضاف: "خلال نهاية الأسبوع، قُتل بالرصاص متظاهرون أبرياء، بينهم فتاة. الرئيس الإيراني شبّه المتظاهرين بـ/الذباب/".

وأكد ساليفان أن "هؤلاء المتظاهرين هم مواطنون إيرانيون، تقودهم نساء وفتيات، يطالبون بالكرامة والحقوق الأساسية. نحن نقف إلى جانبهم، وسنحاسب أولئك الذين يستخدمون العنف في محاولة عبثية لإسكات أصواتهم".

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وفي وقت سابق وصف البيت الأبيض الحملة الأمنية التي تنفذها السلطات الإيرانية ضد الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني التي كانت معتقلة لدى شرطة الأخلاق، بـ"المقلقة والمروعة".

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النصدر: RT

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