مركز إسطنبول يعلن مغادرة سبع سفن محملة بالحبوب الأوكرانية إلى تركيا ومصر وإسرائيل

أعلن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول مغادرة سبع سفن تحمل 55750 ألف طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الموانئ الأوكرانية يوم الاثنين، متوجهة إلى تركيا ومصر وإسرائيل.

وقالت المركز في بيانه: "في العاشر من أكتوبر، غادرت سبع سفن الموانئ الأوكرانية، حاملة 55750 طنا من الحبوب والمنتجات الزراعية في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود".

والسفن هي بازل-أثينا محملة بـ19 ألف طن قمح، وتاج محملة بـ10.5 ألف طن من الذرة، وإيسلندير إيه محملة بـ7.2 ألف طن من القمح، وسفينة القرش الأزرق محملة بـ3.4 ألف طن من فول الصويا، وسفينة جاكوار محملة بـ2.5 ألف طن من فول الصويا.

وستحمل سفينة محمد باي 7.6 ألف طن من فول الصويا إلى مصر، فيما انطلقت سفينة Ekmen Trans إلى إسرائيل محملة بـ5.5 ألف طن من مسحوق بذور اللفت.

ووفقا لمركز إسطنبول فإن "الحبوب التي وصلت إلى الوجهة يمكن معالجتها ثم نقلها إلى بلدان أخرى".

وأضاف بيان المركز أنه "اعتبارا من 10 أكتوبر، بلغ إجمالي حمولة الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى المصدرة من ثلاثة موانئ أوكرانية 6,868,748 طنا، وسمح لـ629 سفينة بالتحرك في الوقت الحالي، 320 للوصول إلى الموانئ الأوكرانية، و309 لمغادرتها".

المصدر: إنترفاكس