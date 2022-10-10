ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في فنزويلا إلى 36 شخصا

أعلنت السلطات الفنزويلية مصرع ما لا يقل عن 36 شخصا، وفقدان 56 آخرين جراء الفيضانات والانزلاقات الأرضية في شمال البلاد.

وكتب وزير الداخلية والعدل وشؤون السلام ريميخيو سيباليوس على "تويتر"، أنه "للآسف حتى الآن لدينا 36 ضحية و56 شخصا في عداد المفقودين".

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وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مصرع 22 شخصا.

وتستمر أعمال الإغاثة في المنطقة المنكوبة، حيث دمرت الفيضانات نحو 800 منزل.

وبدأت الأمطار الغزيرة في منطقة لاس تيخيرياس بشمال فنزويلا منذ 8 أكتوبر الجاري، وتم إعلان المنطقة المنكوبة "منطقة كوارث". وفي 9 أكتوبر أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الحداد لمدة 3 أيام على أرواح الضحايا.

المصدر: تاس