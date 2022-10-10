قديروف يعلن التحاق أكثر من 200 متطوع إضافيين بالقوات الروسية في أوكرانيا

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، التحاق أكثر من 200 متطوع من مدينة غروزني عاصمة الشيشان بالقوات الروسية في أوكرانيا.

ونشر قديروف عبر قناته في "تيليغرام": "التحقت مجموعة أخرى من المتطوعين تزيد عن أكثر من 200 شخص إلى منطقة العمليات الخاصة من غروزني، يواصل عدد كبير من الشباب متابعة نداء قلوبهم على الطريق النبيل للدفاع عن الوطن، لا داعي لأن يتم استدعاؤهم، وسيكونون سعداء فقط بتلقي مذكرات الاستدعاء، لكنهم لم ينتظروا في النهاية قرروا التسجيل متطوعين".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، استعداد 70 ألف مقاتل إضافيين من الشيشان للالتحاق بالقوات الروسية في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي