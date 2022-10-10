أردوغان يطالب الاتحاد الأوروبي بدعوة اليونان للحوار مع تركيا

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي بدعوة اليونان إلى الحوار مع تركيا بدلا من دعم المبادرات غير العادلة وغير القانونية لتسوية مشاكل شرقي المتوسط وبحر إيجه.

جاء ذلك في كلمة له عقب اجتماع الحكومة، أشار خلاها إلى رغبة بلاده في إيجاد حل لمشاكل شرقي المتوسط وإيجه في إطار القانون الدولي.

وقال: "ننتظر من الاتحاد الأوروبي دعوة الطرف الآخر (اليونان) إلى حوار على أساس ثنائي بدلا من دعم المبادرات غير العادلة وغير القانونية بهذا الشأن".

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وأشار أردوغان إلى ما وصفه بتقدير نظرائه لمواقف تركيا في مواجهة الأزمات، قائلا إن "كل تطور يكشف مرة أخرى حقيقة أن تركيا لا غنى عنها للاتحاد الأوروبي وأوروبا".

وشهدت الآونة الأخيرة تصاعدا في التوتر بين أنقرة وأثينا بعد أن أعلنت تركيا أنها رصدت قيام اليونان بنقل 23 مدرعة إلى جزيرة مدللي (لسبوس) و18 مدرعة أخرى إلى سيسام (ساموس)، يومي 18 و21 سبتمبر الماضي.

واحتجت تركيا في 26 سبتمبر لدى اليونان والولايات المتحدة على خلفية نشر المدرعات أمريكية المنشأ في الجزيرتين المصنفتين منزوعتي السلاح.

المصدر: "الأناضول"