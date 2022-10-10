موسكو تحتج على رفض الجمعية العامة التصويت السري على قرار يدين استفتاءات الانضمام إلى روسيا

أعرب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن احتجاجه على رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت السري على مشروع قرار أمريكي يدين استفتاءات الانضمام إلى روسيا.

وأشار إلى أنه في الجمعية العامة، حرمت روسيا من الحق في التحدث وتم تشويه خطابها، وقال: "الآن يحاولون سرقة حق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في التعبير بحرية عن رأيها".

وأضاف: "سيدي الرئيس، بما أنك لم تسمح لنا بذلك بالطريقة العادية، فإننا نطالب الآن بأن اقتراحنا بتعليق المادة 87 بأكملها، بما في ذلك الفقرة "ب" أن عملية التصويت في الأمم المتحدة تتطلب انعقاد الجمعية العامة، باستثناء قضايا الانتخابات لشغل المناصب المختلفة، بصيغة مفتوحة".

وتصر روسيا على أن التصويت السابق على الاقتراح الألباني يتعلق بالموافقة على صيغة تصويت مفتوح، لذلك لا يمكن اعتبار الاقتراح الروسي تكرارا له.

وأضاف نيبينزيا أيضا أنه تم عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للترويج عمدا لرواية معادية لروسيا، مشيرا الى أنه "لم يكن هناك مثل هذا الحجم من السخرية والمواجهة والاستقطاب الخطير للغاية كما هو الحال الآن في تاريخ المنظمة العالمية".

وقال: "هذا واضح بشكل خاص في هذه الجلسة، والتي ينبع تسييسها من حقيقة أنها عقدت خصيصا للترويج لخطاب موجه ضد دولة واحدة، روسيا الاتحادية".

وأضاف أن قرار الولايات المتحدة حول الاستفتاءات هو خطوة أخرى نحو تقسيم الأمم المتحدة.

وقال: "بذريعة استئناف الجلسة الخاصة، تم استخدام قاعدة استفزازية غير مسبوقة في مجلس الأمن، حيث طلب منا دعم وثيقة ندين فيها أنفسنا".

وتابع: "ما علاقة ذلك بالحفاظ على السلام والأمن أو إيجاد طرق لحل النزاع؟ هذه خطوة أخرى نحو الانقسام والتصعيد، ونحن متأكدون أنه لا يحتاجها العدد الهائل من الدول، ممثلوهم موجودون في هذه القاعة اليوم".

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على نص نهائي لمشروع قرار حول الوضع في أوكرانيا، تضمن الدعوة لإجراء مفاوضات لتسوية الأزمة، ووجهت دعوة لروسيا للتخلي عن شبه جزيرة القرم.

المصدر: تاس