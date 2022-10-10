ضابط مخابرات أمريكي سابق: الناتو يضحي بأوكرانيا (فيديو)

قال ضابط المخابرات العسكرية السابق سكوت ريتر في مقابلة على قناة "Judging Freedom "إن الناتو لا يسعى لإنقاذ أوكرانيا أو دعم نظام كييف، فالهدف الوحيد للحلف هو إلحاق الضرر بروسيا.

وأضاف ريتر: "من سوء حظ أوكرانيا أن هدف الناتو إلحاق الضرر بروسيا، إنهم لا يسعون إلى الحفاظ على أوكرانيا، ولا يحاولون الحفاظ على وجود نظام الرئيس زيلينسكي، يريدون ببساطة التضحية بأوكرانيا لغرض وحيد هو إلحاق الضرر بروسيا، هذا هو طموحهم وهدفهم".

وشدد على أن دول الاتحاد الأوروبي تعرف تماما بالضبط ما سيحدث لأوكرانيا، وتكتفي بالتعبير عن استيائها.

المصدر:RT