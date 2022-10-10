الاتحاد الأوروبي يعلن سفير نيكاراغوا شخصا غير مرغوب فيه

أعلن مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، سفير نيكاراغوا لدى بروكسل شخصية غير مرغوب فيها، وأمهله للرحيل.

جاء ذلك ردا على قرار نيكاراغوا في الـ28 من سبتمبر الماضي إعلان رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في ماناغوا شخصا غير مرغوب فيه.

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وكانت نيكاراغوا في وقت سابق قد أعربت عن استيائها من اتهام بوريل مناغوا أمام مجلس حقوق الإنسان بممارسة الديكتاتورية ضد شعبها ومطالبتها بالحوار مع المعارضة والإفراج عن المعتقلين السياسيين كشرط للتفاوض معها.

المصدر: وكالات