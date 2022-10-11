"غلوبال تايمز": تصريحات بايدن تكشف الفوضى في سياسة واشنطن الخارجية

أشارت صحيفة "غلوبال تايمز" إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يناقض نفسه في خطاباته، حتى حين يتطرق إلى قضايا حساسة مثل العمل العسكري أو استخدام الأسلحة النووية.

جاء ذلك في مقال لصحيفة "غلوبال تايمز" كتبه إلياس سيبيدا، واستشهد على سبيل المثال بكلمات بايدن الذي سبق أن أعلن عن "تهديد هرمجدون نووي" بسبب الأوضاع في أوكرانيا.

وأشار الصحفي:"تستمر التناقضات في تصريحات الرئيس وفريقه وحتى نفسه. هذه التناقضات تكشف فقط عن فوضى داخل السياسة الأمريكية، ومثل هذه الفوضى تزيد من مخاطر اندلاع حرب مستقبلية".

وجاء في المقال أكد أنه بعد الانسحاب المخزي للقوات الأمريكية من أفغانستان في عام 2021، أصبح معروفا أن عددا من المستشارين أصروا على الحفاظ على الوجود العسكري، ولكن بايدن نفسه ادعى علنا أنه لم يتلق أي توصيات بشأن الحفاظ على الوجود العسكري الأمريكي هناك.

وأوضح أن بايدن، الذي سيكمل الثمانين من عمره هذا العام، أصبح أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ سناً، وتوجه له باستمرار انتقادات لتدهور صحته العقلية بسبب زلات لسانه والأخطاء المتكررة التي يرتكبها.

المصدر: نوفوستي