مباحثات عسكرية غربية رباعية عشية اجتماع الناتو

أعلن البنتاغون أن خبراء عسكريين من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بحثوا عشية اجتماع وزراء دفاع بلدان الناتو، الدعم العسكري لنظام كييف.

وجاء في بيان للبنتاغون أن "القادة العسكريين بحثوا مجموعة واسعة من التحديات الأمنية التي تواجه الحلف، وشددوا على أهمية وحدة صف الدول الأعضاء، وأكدوا دعمهم الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

كما تمت خلال الاجتماع مناقشة الوضع في الشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

المصدر: نوفوستي