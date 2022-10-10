هنغاريا: القادة الأوروبيون عديمو الإحساس تجاه مواطنيهم

وصف سكرتير مكتب رئيس الوزراء الهنغاري تشابا ديميتر، قادة الدول الأوروبية بأنهم عديمو الإحساس تجاه مواطنيهم، في انتقاد للعقوبات الأوروبية ضد روسيا التي تضر بالمواطنين الأوروبيين.

وقال ديميتر في تصريح لصحيفة "ماديار نيمزيت" الهنغارية، إن "الاضطرابات الاقتصادية لم تتسبب بها الحرب (في أوكرانيا) بحد ذاتها، بل رد الفعل السيء عليها من قبل البيروقراطيين الأوروبيين".

وتابع: "لكان من الجيد إن حذت الدول الأخرى حذو هنغاريا، واستطلعت آراء مواطنيها بشأن العقوبات، ولكن بناء على التصريحات الأخيرة هذا الأمر غير مرجح. بل بالعكس نرى سلسلة من التصريحات العديمة الإحساس".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن تلك المواقف لا تهدف إلى الحوار، بل لإحداث الانقسام بين النخبة والشعب، مضيفا أن "ثمن العقوبات... سيشعر به معظم المنازل الأوروبية".

يذكر أن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان كان قد أعلن أن حكومته ستطلق "مشاورات وطنية" لاستطلاع آراء المواطنين بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، الي تم فرضها على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ودعا أوربان المواطنين للإدلاء بآرائهم من أجل "وضع حد لارتفاع أسعار الطاقة" الذي ربطه بالعقوبات الأوروبية ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي