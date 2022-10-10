محمد العريان: الفيدرالي الأمريكي ارتكب خطأين كبيرين سيسجلان في التاريخ ويحفزان ركودا مدمرا (فيديو)

قال محمد العريان كبير مستشاري شركة "أليانز" الاقتصاديين، إن الولايات المتحدة تتجه نحو ركود كان يمكن تجنبه وسط مخاوف مستمرة إزاء التضخم، والاستقرار الاقتصادي.

وصرح العريان بأن المجلس الاحتياطي الفيدرالي ارتكب خطأين كبيرين سيسجلان في التاريخ ويحفزان ركودا مدمرا.

وأضاف العريان لبرنامج "Face the Nation" على شبكة "سي بي إس" الأمريكية "أخشى أننا نخاطر باحتمالية عالية للغاية لحدوث ركود مدمر كان من الممكن تجنبه".

وصرح العريان على سبال المثال أحد الأخطاء هو التقييم غير الصحيح للوضع حول بداية التضخم، والذي كان يعتبر مؤقتا، وبالتالي لا يحتاج إلى رد.

أما الخطأ الثاني حسب العريان، فإن الإدارة الأمريكية لم تتخذ الإجراءات اللازمة عندما أصبح من الواضح أن هذا التضخم مرتفع ومستمر.

وأشار كبير المستشارين الاقتصاديين إلى أن الاحتياطي الفيدرالي كان يرفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح التضخم مع تزايد المخاوف بشأن الركود المحتمل.

وأشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يواجه الآن مهمة ليس فقط التغلب على الأزمة، ولكن أيضا "استعادة سلطته بعد رد الفعل المتأخر"، حسبما ذكره موقع "بيزنس إنسايدر".

وفي سبتمبر، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3-3.25٪ سنويا.

ومنذ مايو من هذا العام، رفعت الهيئة التنظيمية أسعار الفائدة ثلاث مرات في محاولة لكبح التضخم المتزايد.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية يواجهون تضخما قياسيا.

المصدر: شبكة "سي بي إس" الأمريكية