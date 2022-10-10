خفر السواحل الأمريكي ينقذ شخصين من أنياب أسماك القرش

أعلن خفر السواحل الأمريكي إنقاذ شخصين من أنياب أسماك القرش بعد غرق قاربهما في مياه خليج المكسيك.

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وفي بيان له، أفاد خفر السواحل بأن قارب الصيد الذي يبلغ طوله 7.3 أمتار، غرق قرابة الساعة العاشرة صباح السبت الماضي، ما أدى إلى تقطع السبل بالثلاثة في غياب أجهزة اتصال"، حيث كانت قوات خفر السواحل قد أطلقت عملية بحث وإنقاذ بعدما أبلغ قريب أحد الثلاثة عن عدم عودتهم من رحلة صيد مساء السبت.

وأضاف البيان أن طاقم قارب من خفر السواحل شاهد شخصين يتصدون لأسماك القرش، وقد أصيب كل منهما في يديه، وقام طاقم بانتشالهما من الماء، وتم نقلهما على متن مروحية، فيما انتشل طاقم المروحية الرجل الثالث من الماء.

وتم نقل المصابين إلى المركز الطبي التابع لجامعة نيو أورلينز، حيث صنفت حالتهما بالمستقرة.

وكان الثلاثة يرتدون سترات نجاة، وظهرت على أحدهم أمارات انخفاض درجة حرارة الجسم عندما تم إنقاذهم أمس الأحد على بعد 40.2 كيلومترا من شاطئ إمباير (بلدة صغير جنوب شرق نيو أورليانز في لويزيانا).

المصدر: "أ ب"